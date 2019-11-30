Rize'ye 25 gündür yağmur yağmayınca bazı mahalleler susuz kaldı

-Vatandaşlar su taşırken görüntü

-Mahalle muhtarı ile vatandaşlarla röportaj



( RİZE - ÖZEL)- Yağmurun başkentinde susuz kaldılar RİZE



- Rize’nin Taşlıdere, Dağınıksu ve Gündoğdu mahallesinde 10 gündür akmayan sular mahalleliyi isyan ettirdi. Yaklaşık 25 gündür yağmurun yağmadığı Rize’de Andon suyunda eksilme yaşanmasından dolayı sular kesildi. Depolardaki suyun eksilmesiyle su akışı yavaşlatıldı. Bu nedenle düşük kotta kalan 3 mahalle 10 gündür su alamıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taşlıdere mahallesi muhtarı Selim Kara 10 gündür mahallelerinde su olmadığını belirterek “Yetkililerden aldığım bilgi kadarıyla 25 gündür yağmayan yağmur Andon suyunun eksilmesine neden olmuş. Çayeli ile Gündoğdu suyu ortak kullanıyor. Çayeli’nin su depoları Gündoğdu mahallesinden daha düşük olduğu için ilk suyu Çayeli çekiyor. Bizim suyumuz 10 gündür yüksek katlara hiç akmıyor. Alt katlarda ise bir saat iki saat akıp kesiliyor. Belediye başkanından talepte bulundum. Su seviyeleri yükselene kadar depolardaki su taksiminin adil bir şekilde yapılıp mağduriyetimizin giderilmesini istedik. İnşallah bir sonuç alabiliriz. Mahallemiz 10 gündür su sıkıntısı çekiyor” İfadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Turan Karslı ise devamlı yetkilileri aradıklarını belirterek ”Buraya bir su tankeri istedik henüz gönderilmedi. Sular gece saat ikide geliyor üçte kesiyor. Burada çoğu kişi doğru düzgün yıkanamıyor. Yaşlılarımız var mağdur oluyoruz” dedi.





loading...