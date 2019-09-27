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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

- Adliye binasından görüntü - Adliye binasında güvenlik önlemleri - Zanlının adliyeye getirilişiRİZE (AA) - Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

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