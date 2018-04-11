Rize'den Afrin'e telefon bağlantısı

- Rize Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde yemekli programdan detaylar - Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin konuşması - Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın özel harekatçılarla telefon bağlantısı yapması - Salonda bulunan özel harekat polislerinin aileleri sürprizle karşılaşması - Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın açıklaması - Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Zeytin Dalı Harekatı kapsamından Rize 'den Afrin'e görevli giden özel harekatçılarla telefon bağlantısı yapıldıRİZE (AA) - Rize 'de, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Zeytin Dalı Harekatı kapsamından Rize 'den Afrin'e görevli giden özel harekatçılarla telefon bağlantısı yapıldı.Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gazi, şehit yakınları ve polis ailelerinin katılımıyla yemekli program düzenlendi. Program sırasında Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize 'den Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı kapsamında göreve giden özel harekat polisleriyle cep telefonu ile canlı bağlantı kurdu. Daha sonra salonda bulunan televizyon ekranına cep telefonu görüntüsü yansıtıldı.Salonda bulunan özel harekat polislerinin aileleri sürprizle karşılaştı.Vali Bektaş, Afrin'de görevde bulunan özel harekat polisleri ile yaptığı konuşma sırasında Afrin'deki koşullar hakkında bilgi alarak iyi olup olmadıklarını sordu. Bektaş, çadırın içerisinden bulunan özel harekatçılar ile yaptığı görüşme sırasında ailelerinin selamını iletti.Daha sonra bir açıklama yapan Bektaş, duygulu bir konuşma olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Çadırda zor şartlarda arkadaşlarımız görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Ülkemizi korumaya çalışıyorlar. Sınırlarımızın hemen yanı başında terör devleti oluşmasında müsaade etmemeye çalışıyorlar. Ülkemizin bu belalardan bir an önce kurtulup yoluna devam etmesi en büyük dileğimiz. Sağ olsun arkadaşlarımızda her türlü fedakarlıkla görevlerini yapmaya devam ediyor. Allah onlara kolaylık versin, ayaklarına taş değmesin."Altuğ ise şehit ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldiklerini aktararak "Zeytin Dalı Harekatı'na gönderdiğimiz özel harekatçılar ile bir telefonla canlı bağlantı yapmak istedik. Bu tatlı sürprizi de paylaşmak istedik." diye konuştu.