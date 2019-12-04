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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rize'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Rize'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Yangın anından görüntü

İslam Felaket Yangına Müdahale Irak 

-İtfaiyenin müdahale anı

( RİZE ) - RİZE

- Rize’de seyir halindeki araç alev alev yandı. Olay Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkmak isteyen araçtan bir anda duman yükseldiğini fark eden araç sürücüsü hemen aracı terk etti. İtfaiyeyi arayan araç sürücüsü beklemeye başladı.
Bu sırada ise araçtan çıkan duman yerini alevlere bıraktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek olası bir felaketin önüne geçti. Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi. (HFD-ÖS-Y)
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