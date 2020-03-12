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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Rize'de öğrenciler otobüs firmalarına akın etti

Rize'de öğrenciler otobüs firmalarına akın etti

Firmalardan detay

Akalan Allah Kullar Öğrenciler Bulduk 

-Öğrencilerden röportaj
-Firma yetkilisi Röportaj

( RİZE ) RİZE

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, uzun bilet kuyrukları oluşturdu. Rize Merkez'de otobüs firmalarının bilet satış noktalarına akın eden öğrenciler, ek seferler henüz açılmadığı için de beklemek zoruna kaldı. 2 saat boyunca Konya’ya gitmek için bilet beklediğini dile getiren RTEÜ öğrencisi Yusuf Kocatürk, "Açıklamayı duyar duymaz buraya geldim. Konya’ya gitmek istiyorum. 2 saat boyunca bilet bekledim. Allah’tan ek sefer açıldı da biletimi aldım. İnşallah tatil uzamaz çünkü yazın sıcak havada okula gelmek istemiyorum” dedi.
Kayseri’ye gitmek için bilet almaya gelen Sefa İçen ise memleketine gider gitmez hemen dönüş biletini alacağını dile getirerek, “Bilet bulmakta biraz zorlandık ama sonunda ek seferlerle falan bulduk. Yeniş seferler açıldı zaten onun açılımını bekliyorduk. Kayseri’ye gideceğim. 1 buçuk 2 hafta kalmayı düşünüyorum. Gider gitmez olmasa da ertesi gün hemen dönüş biletimi alacağım” diye konuştu.
Bilet satışlarında yoğun ilgi olduğunu dile getiren acente yetkilisi Hüseyin Özgün ise, “Virüsten dolayı okullar tatil edildi. Bu nedenle bizde hazırlıksız yakalandık. Ek seferlerimizi bile henüz ayarlayamadık. O yüzden bir yoğunluk var, yarına bir şey kalmaz. Tatil süresi belli, dönüş biletlerini de alsın öğrenciler” ifadelerini kullandı.
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