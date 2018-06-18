- Rize’de ‘Lazralli Tahta Araba Yarışları’ nefes kesti

-Dernek başkanı röp

-Yarışmacılar röp

-Küçük çocuklar röp



( RİZE )- Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyü'nde Lazralli Tahta Araba Yarışları’nın bu yıl 8.'si düzenlendi RİZE



- Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyü'nde Lazralli Tahta Araba Yarışları’nın bu yıl 8.'si düzenlendi.

Yarışlar her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde "Laz Ralli" tahta araba şenliğinin bu yıl sekizincisi yapıldı. Çocuklar, gençler ve veteranlar olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışlara toplam 28 kişi katıldı.

Yarışmacıların kendi elleriyle yapıp geliştirdikleri tahta arabalar ile katıldıkları yarışlar kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Müsabakalarda hız sınırını aşan yarışmacılar bitiş noktasında durmakta güçlük çekerken, küçük çaplı kazalar da yaşandı. Bu kazalarda 2 kişi yaralandı. Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte, yarışmadan önce tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı tek tek kontrol edildi. Daha sonra kontrolü tamamlanan araçarın sahipleri kura ile karşılaştı, karşılaşan araçlar ise kamyon yardımı ile başlangıç noktasına taşındı. Başlangıç noktasından mantar tabanca ile verilen startın ardından yarışmacılar parkurda birbirlerini sollamak için mücadele verdi. Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kültürleri olan ve unutulmaya yüz tutan tahta araba kültürünü yaşatmak ve dayanışmayı artırmak için çabaladıklarını dile getirerek "Köylerin tanıtımı ve insanların yeniden bir araya gelmesi için, kültürümüzü yaşatmak için 8 yıldır bu etkinliği yapıyoruz. Tahta araba yarıları düzenliyoruz, insanları bir araya getiriyoruz. 7’den 70’e insanları bir araya getirerek kaynaşmasını sağlıyoruz" dedi.

(HFD-ÖS-Y)

