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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize’de istinat duvarı böyle çöktü

Rize’de istinat duvarı böyle çöktü

istinat duvarının çökme anı ve öncesindeki parke taşlarının yerinden çıkması

Çökme Anı Kamera İstinat Duvarı Şiddetli Yağış 

-detaylar

( RİZE ) RİZE

- Rize’de şiddetli yağış sonrası Fener Mahallesinde bir binanın istinat duvarı çöktü, 3 araç duvar altında kaldı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Rize’de Fener Mahallesinde bulunan bir binanın istinat duvarı şiddetli yağış sonrası çöktü. İstinat duvarı çökmeden önce sitenin park alanındaki parke taşları yerinden oynamaya ve çöküntüler olmaya başlarken, çökme anı sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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