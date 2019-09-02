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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rize’de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü

Rize’de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü

- Binadan görüntü

Bild Nadan Hasar Tespit 

-- Hasar gören araçlardan görüntü

( RİZE ) - RİZE

- Rize'de fırtına çatıları uçurdu, olayda 4 araç hasar gördü. Rize’nin Çayeli ilçesinde bu sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bir binanın çatısı uçarken, uçan çatının parçaları park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Gürültü üzerine panikle dışarı çıkan vatandaşlar, çatıyı araçlarının üzerinde görünce şaşkınlık yaşadı. 4 aracın hasar gördüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. (OK-ÖS-Y)
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