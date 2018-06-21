Rize’de 1 kişinin öldüğü o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı



- Rize Merkez İslampaşa Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda bugün meydana gelen bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hopa istikametinden Rize merkez istikametine doğru gelen Burhan Ergin kontrolündeki 41 NC 078 plakalı araca, 26 FC 763 plakalı Ali İhsan Dinçer yönetimindeki tır çarptı. Sürüklenen Ergin yönetimindeki araç aynı esnada geriye doğru gelen Karayollarının yol temizleme aracı ile tırın arasında kaldı. Kaza da araç içeresinde sıkışan 41 NC 078 plakalı otomobil sürücü Burhan Ergin ve eşi Fatma Ergin Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Tır şoförü olan Ali İhsan Dinçer kazanın ardından şoka girerken, Karayolları aracını süren Dursun Ali Kazdal kazanın etkisi ile şoka girerek olay yerinde bayıldı. Kazdal olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken Dinçer’e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sağlık durumları iyi olan tır şoförü ve Karayollarına ait temizlik aracının şoförü kazaya sebebiyet verme iddiası ile ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, RTE Üniversitesi Eğitim ve Araştırmasına ağır yaralı olarak kaldırılan otomobil sürücüsü Burhan Ergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatma Ergin’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (HFD-ÖS-Y)

