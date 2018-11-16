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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Reyhanlı’daki Filistinliler İsrail’in saldırılarını kınadı

Reyhanlı’daki Filistinliler İsrail’in saldırılarını kınadı

Toplanan Filistinlilerden detay

İstifa İsrail Savunma Bakanı Hanlı Saldırı 

-Gösteriye katılanlardan detaylar
-Dernek yetkilisi ile röportaj

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Filistinliler, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı ve Gazze’ye destek verdi. Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları bulunan kadınlı erkekli bir grup Filistinli, Cuma namazı çıkışında belediye binası önündeki alanda toplandı. Hem İsrail’i kınadılar ve hem de Gazzeye destek verdiler. Filistinliler adına konuşan Ummet Hayır Derneği başkanı Ömer Abu Haşim, kuşatma altında bulunan Gazzelilere destek verdiklerini söyledi.

Haşim, “Biz Reyhanlı’da yaşayan Filistinliler olarak son günlerde kuşatma ve saldırı altında bulunan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için toplandık. Yıllardır abluka altında bulunmuş olmalarına rağmen İsrail Gazzelilere diz çöktüremedi. Özellikle son iki günde meydana gelen olaylar Gazzeli kardeşlerimiz için bir zafer olmuştur. Son günlerde Filistinli kardeşlerimizin göstermiş olduğu direniş Siyonist Yahudilere diz çöktürmüş hatta savunma bakanının istifasını gerçekleştirmiştir. Bu ise İsrail tarihinde bir ilktir. Önceleri taşla direniş gösteren Filistinli çocuklar bugün füzelerle İsrail’e saldırmakta ve bilindiği gibi askeri otobüsü hedef alarak ne kadar güçlü ve direnişte ısrarlı olduklarını göstermişlerdir” diye konuştu.

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