Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Restore edilen tarihi cami ibadete açıldı - ŞANLIURFA

Restore edilen tarihi cami ibadete açıldı - ŞANLIURFA

- Tarihi caminin restore edilen minaresi - Caminin avlusu - Cami içindeki kalabalık - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in açıklaması - Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı'nın açıklamasıRestore edilen tarihi cami ibadete açıldı - Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Zengiler tarafından 12'nci yüzyılda yapıldığı rivayet edilen Bazar Camisi'ni 2 yıllık restorasyonun ardından yeniden ibadete açtı - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin:"Asırlardır ayakta kalan camiyi restore ederek ömrünü uzatmış olduk"ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 yıl önce restorasyon çalışması başlatılan Bazar Camisi yeniden ibadete açıldı.Zengiler tarafından 12'nci yüzyılda yapıldığı rivayet edilen tarihi cami, mimari yapısı ve minaresindeki süslemelerle dikkati çekiyor.Haşimiye Meydanı'ndaki tarihi caminin restorasyon çalışmaları için sonradan eklenen bölümleri kaldırıldı. Minaresi ve kemerli giriş kapısı onarılarak, cami içerisindeki kitabeler ortaya çıkarıldı.Balıklıgöl'den gelen su hattı ortaya çıkarılarak, cami avlusuna akıtılmaya başlandı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bazar Camisi'nin kentin en eski camilerinden birisi olduğunu belirterek, burayı yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Restorasyon çalışmasının zor geçtiğini ifade eden Erin, "Caminin restorasyonu yaklaşık 2 yıl sürdü. Esnafımızı da düşünerek çalışmaları hızlandırdık. Caminin tarihi 12'nci yüzyıla kadar dayanıyor. Asırlardır ayakta kalan camiyi restore ederek ömrünü uzatmış olduk. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı da Bazar Camisi'nin ecdat yadigarı olduğunu, bu haliyle gelecek nesillerin de ibadet etme şansı olacağını kaydetti.
Çalışmaların yaklaşık 2 yıl sürdüğünü aktaran Palalı, şöyle konuştu:"Restorasyon çalışması kapsamında izinsiz yapılmış eklentileri ortadan kaldırdık. Bunun yanında caminin üst kısmı çeliklerle güçlendirildi. Cami içerisindeki kitabeler gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıcı Balıklıgöl'den geçmişte gelen su, cami avlusunda tekrar açığa çıkarıldı. Bunun yanında Şanlıurfa 'nın kurtuluş mücadelesinde etkisi olan ve bu etkinin izlerini taşıyan minare restore edildi. Bu hizmetlerde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun."Camide kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Restorasyon Açılış Töreni Kalaba Alabalık Mimari 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
En İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe TaşlarıEn İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe Taşları
Ev Kütüphanesi Tasarım FikirleriEv Kütüphanesi Tasarım Fikirleri
En Modern Pencere TasarımlarıEn Modern Pencere Tasarımları
En Güzel Dış Kapı TasarımlarıEn Güzel Dış Kapı Tasarımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı