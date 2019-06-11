-Katılanlar

-Röportaj

-Cenaze namazı

-Dua edilmesi ve helallik alınması

-Tabutun taşınması

-Alkışlanması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 98 yaşında yaşamını kaybeden Nazım Hikmet Ran’ın cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda öğrencisi olan ressam İbrahim Balaban, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. 98 yaşında yaşamını yitiren ressam İbrahim Balaban için bugün Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir tören düzenlendi.

Töreninin ardından Balaban’ın cenazesi Şişli Camii'ne götürüldü. Taziyeleri Balaban’ın oğlu Hasan Nazım Balaban kabul ettiği cenazeye, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ressam Bedri Baykan, Rutkay Aziz, sanatçı Berhan Şimşek ve Nebil Özgentürk başta olmak üzere çok sayıda sanatçı dostu ve yakınları katıldı.

Balaban’ın cenazesi öğle namazına Şişli Camii’nde kılındı. Namazın ardından helallik alınarak dua edildi. Daha sonra Balaban’ın cenazesi omuzlara alınarak Bursa’da defnedilmek üzere araca götürüldü. Cenaze götürüldüğü esnada Balaban’ın dostları ve yakınları alkış tuttu. “Ülke sanatçısını ben ise babamı kaybetti” Üzgün olduğunu belirten Balaban’ın oğlu Hasan Nazım, “Ülke için çok önemli bir kayıp. Çok büyük ve değerli sanatçı, Nazım ile tanışması gelişi sanatçı oluşu, mücadelesiyle bugünlere geldi. Bunun yanında yazarlığı da var. Hakkında bir sürü kitap yazılmış, yüzlerce makale yazılmış çok değerli bir sanatçı. Çok üzgünüm, babam ülke için bir kayıp, ülke bir sanatçısını kaybetti, ben de babamı kaybetti. Birkaç gündür kendimde değilim” dedi.



