Resim yeteneğini tuvalden binaların dış cephesine taşıdı - ZONGULDAK
- Ressam Figen Ramazanoğulları'nın duvara resim çizerken detayı - Ressam Figen Ramazanoğulları röportajı - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde, bir yandan eğitimini sürdüren 55 yaşındaki ressam Figen Ramazanoğlulları, diğer yandan binaların dış cephesini doğaçlama resimlerle süslüyor - Ressam Ramazanoğulları: - "İç güdüsel doğaçlama resim yapıyorum ve son günlerde de sokak resimleri yapmaya başladım. Üç boyutlu sokak ve duvar resimleri yaptım"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki ressam Figen Ramazanoğlulları, binaların dış cephelerine çizdiği resimlerle kentin çehresine güzellik katıyor.Yıllarca televizyon kanallarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ünlü sanatçı Bob Ross'u izleyerek resme başlayan Ramazanoğulları, lise yıllarına kadar evde yaptığı çizimleri, profesyonel bir ressama göstermesinin ardından bu alanda çalışma fırsatı buldu.Resim sanatına eğildikten sonra 3 sergi açan ve eserleri 15 karma sergide yer alan Ramazanoğlulları, şu sıralar Çaycuma Belediyesi'nin tespit ettiği binaların dış cephelerine çizdiği resimlerle kentin çehresini güzelleştirmeye çalışıyor. - "Resim yapmayı çocukluğumdan beri seviyorum"Resim yapmayı çocukluğundan beri sevdiğini anlatan Ramazanoğlulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımda defterlerime hep resim yapıyordum. Ama ben hep müzik kursuna gönderildim. Lisede de müzik bölümündeydim. Demek ki içimde o istek hep varmış." diye konuştu. Televizyonda Bob Ross'u resim yaparken gördükten sonra oğlunun sulu boyalarını aldığını anlatan Ramazanoğulları, "Resminin aynısı yaptım ve daha sonra bir ressama götürdüm. 'Ben bunları yapıyorum ama nasıl?' diye sordum. O da bana, 'Gayet iyisin, gel beraber çalışalım.' dedi. Birkaç yıl birlikte çalıştık. Sonra yollarımız ayrıldı. İç güdüsel doğaçlama resim yapıyorum ve son günlerde de sokak resimleri yapmaya başladım. Üç boyutlu sokak ve duvar resimleri yaptım." ifadelerini kullandı. - 37 yıl sonra üniversite okumaya başladıİstanbul ve Çaycuma'da 3 sergi açtığını, 15’e yakın da karma sergide bulunduğunu belirten Ramazanoğulları, "Ereğli Lisesi'nden 1981'de mezun olduktan 37 yıl sonra üniversite sınavını kazandım. Bu yıl Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü bünyesindeki Geleneksel El Sanatları Programı'nda 1. sınıfa başladım." dedi. Gelişmenin yaşının olmadığına dikkati çeken Ramazanoğlulları, "Halk eğitimde usta öğreticilik yapıyordum. Devlet, usta öğreticiliği kaldırdı. Öyle olunca bana yetersizlik duygusu verdi. Onun üzerine okumaya başladım. Aynı zamanda resimle ilgili kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Okulu bitirdikten sonra ne yaparım, ne ederim onunla ilgili şu anda bir fikrim yok. Ama su altı resimlerimi yapmaya ve sergilere devam edeceğim." diye konuştu.