Rektörden öğrencilere yemek jesti - AMASYA

- Yemekhaneden detay görüntüler - Prof. Dr. Metin Orbay'ın konuşması - Ali Torun'un konuşması - Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, sosyal medya hesabından, kar yağışının etkili olduğu kentte, üniversite yerleşkelerinde öğrencilere bugüne mahsus olmak üzere ücretsiz yemek verileceğini duyurduAMASYA (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Amasya 'da, eğitime ara verilen Amasya Üniversitesindeki yemekhanelerde öğrencilere ücretsiz yemek verildi. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, sosyal medya hesabından, üniversitedeki yemekhanelerin bugün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilen üniversitedeki tüm yerleşkelerde öğrenciler, yemeklerini ücretsiz yedi.Rektör Orbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere jest yapmak amacıyla bugüne mahsus, üniversitenin tüm yerleşkelerinde ücretsiz yemek hizmeti sunulduğunu söyledi.
Öğrencilerin, uygulamaya yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulayan Orbay, şunları kaydetti:"Final sınavlarının yaklaştığı günlerde öğrenciler için sıcak bir yemeğin anlamlı bir jest olduğunu düşünüyoruz. Yemek ücretlerimiz zaten 1,5 lira gibi sembolik bir rakamdaydı. Eğitime ara verilince, kış şartları da böyle olunca sınavların yaklaştığı bir zamanda böyle bir uygulama yapalım dedik. Öğrencilerimiz tarafından da çok olumlu karşılandı. Öğrencilerimizi seviyoruz."Öğrencilerden Ali Torun, Rektör Orbay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı görerek okula geldiklerini söyledi.
Torun, "Evde kalsaydım sadece makarna yiyecektim ama bugün Rektörümüzün sayesinde gelip ücretsiz dört çeşit yemek yedik, Rektörümüze teşekkür ediyoruz." dedi.