Rektör Karacoşkun görevinde birinci yılını doldurdu

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-Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un açıklamaları



( KİLİS ) - KİLİS



- Görevinde birinci yılını dolduran Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, görev süresindeki icraatlarını kamuoyu ile paylaştı. Kentteki yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya gelen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, görevdeki ilk yılı nedeniyle yapılan icraatlar, yatırımlar hakkında basın toplantısını yapmayı planladığı dönemde Zeytin Dalı Harekatının başladığını hatırlatarak, "Toplantı için hazırlıklarımızı bitirdiğimiz son aşamada, Zeytin Dalı Hareketi 20 ocak 2018 tarihinde başlayınca, operasyon daha önemli diyerek, ülkemizin hayatı bir konusu gündemde iken basın bilgilendirme toplantısını erteledik" dedi.

Kilis’te 1987 yılında Meslek Yüksek Okulu açıldığını hatırlatan Rektör Karacoşkun, "Daha sonra Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak, Fen Edebiyat Fakültesi ile Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bu gelişim devam etti. 2007 yılında üniversite olduktan sonrada çok hızlı büyüyerek bugünkü duruma gelmiştir” şeklinde konuştu.

Üniversitede yeni bölümler açılması için girişimlerde bulunduklarını akademisyen sayını attırdıklarını ifade eden Karacoşkun, "Bir yıllık süre içerisinde büyük ilerlemeler kaydettik. Üniversitemize yeni bölümler açılması için YÖK’e başvurularımız var. Bir yandan da eğitim kalitesini attırmak için çalışıyoruz. Şimdi yeni bir uygulamayı devreye koyduk. Artık öğrenci okulda ders görüp hocasını dinleyip kitabını okumakla mezun olmayacak. Bir projenin içerisinde yer alacak. Sosyal duyarlılık projeleri, şehrin nabzına kulak verecek. Sokaktaki insanların nabzına kulak verecek. Bundan sonra uygulama projeleri her bölüm için zorunludur. Daha önce sadece eğitim fakültesinde topluma hizmet uygulamaları altında yürütülen bu proje senato kararıyla bütün öğrencilerimiz için muhakkak bir dönem zorunlu hala getirilmiştir. Ziraat Fakültesi kampüsünde hocalarımız ile diğer personelimiz için hobi bahçeleri tahsis ettik. Bundan mutlu oluyorum, hocalarım ve diğer arkadaşlar havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte mesai bittikten sonra işin stresini atmak için toprakla da uğraşıyorlar” diye konuştu.

(MAD-SD-Y)

