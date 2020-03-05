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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Rejim sivillere uykuda saldırdı - Suriye’deki hava saldırısında 17 sivilin hayatını kaybettiği tavuk çiftliği havadan görüntülendi

- Rejim sivillere uykuda saldırdı - Suriye’deki hava saldırısında 17 sivilin hayatını kaybettiği tavuk çiftliği havadan görüntülendi

Drone detay

Hava Saldırısı Tavuk Çiftliği İdlib Rejim Saldırı 

-Yerden detay
-Zararlar gören evler detay
-İbrahim Azizi ile röp
-Drone detay
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-Ulaşım:Hatay FTP'ye 17.35 sıralarında geçilmeye başlanacak

( İDLİB ) - Rejim sivillere uykuda saldırdı- Suriye’deki hava saldırısında 17 sivilin hayatını kaybettiği tavuk çiftliği havadan görüntülendi İDLİB

- Suriye'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında tavuk çiftliğine sığınan 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Sabahın ilk ışıklarında rejim uçakları tarafından gerçekleşen saldırıda yaşamını yitiren kişinin arasında çocuklarında olduğu öğrenildi. Uyudukları sırada bombardımana maruz kaldıklarını belirten İbrahim Azizi, ”Ben evimdeyken oldu saldırı. Bizler rejimin saldırılarından dolayı buraya sığındık. Sabaha karşı bombardıman sesiyle uyandık ve dışarıya çıktık ve cehennem gibi olduğunu gördük. Baktık ki Rus uçakları tarafından bombardıman var bizlerde zeytin ağaçlarının altına sığındık. Daha sonra ise çevrede bulunan komşularımıza sığındık. İkinci kez Rus uçakları burayı bombaladı ve bombalamada 17 kişi yaşamını yitirdi. Buraya sığınan 15 aile vardı “diye konuştu.

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