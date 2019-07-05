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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Rejim İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi

Rejim İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi

- ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu'nun düzenledikleri operasyonlar ve operasyon hazırlıkları Askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda, son iki ayda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde en az 900 rejim gücünü etkisiz hale getirdi.Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşit AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin İdlib ve Hama kırsalında sürekli ilerleme çabasında olduğunu ancak askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların başarılı şekilde karşı koyduğunu söyledi.

Rejim Karşıtı Muhalifler Muhabir İdlib Saldırı 

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