Regaip Kandili - BURSA / ÇANAKKALE

Regaip Kandili Bursa - Ulucami - Vatandaşların camiye girişi - Kuran'ı Kerim ve Mevlit okunması - Vatandaşların dua etmesi - Vatandaşların camiden çıkışıÇanakkale - Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif okunması - Dua edilmesi - Yatsı namazı - İlçe Müftüsü Dr.İhsan Kara röportajıBURSA (AA) - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili nedeniyle Bursa 'daki camilerde programlar düzenlendi. Kentin tarihi sembollerinden olan Ulu Cami'deki kandil programında Kur'an - ı Kerim, mevlit okundu, dualar edildi.Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayan kişiler de avluda geceyi idrak etti.İl Müftüsü İzani Turan'ın Regaip Kandili'nin önemini anlattığı program kılınan yatsı namazıyla sona erdi.ÇANAKKALE (AA) - Regaip Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif ile regaip kandilinin manevi atmosferini yaşadı.Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor.Gece münasebetiyle Eceabat Merkez Camiinde bir araya gelerek camiyi dolduran vatandaşlar ile 81 ilden 'şehitlere vefa' projesi kapsamında Türkiyenin çeşitli illerinden gelerek şehitliklerde görev yapan din görevlileride geceyi idrak etti.Üç aylar olarak bilinen Recep,Şaban,Ramazan aylarına girilmiş olduğunu belirten İlçe Müftüsü Dr.İhsan Kara '' Recep ayının ilk cuma gecesi olan mübarek Regaip Kandilinde camimizde Kuran - ı Kerim ve mevlidi şerif kıraat okundu ''dedi.