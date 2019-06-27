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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Raybüsün otomobile çarpması son anda önlendi - SİVAS

Raybüsün otomobile çarpması son anda önlendi - SİVAS

- Raylara takılan otomobilden görüntü - Raybüsün gelmesiyle yaşanan panik - Polis ve vatandaşların raybüsü uyarma detayları - Otomobilin raylardan kurtarılması Raybüsün otomobile çarpması son anda önlendi - Sivas 'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tren yolunda kaldı - Bu sırada güzergahta olan raybüs, trafik polislerinin düdük ve siren çalmasıyla otomobile çarpmadan durdurulduSİVAS (AA) - Sivas 'ta, kontrolden çıkarak tren yolunda kalan otomobile, güzergahtaki raybüsün çarpması son anda önlendi.Murat K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, Sivas - Kayseri kara yolunun Kızılırmak Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkıp tel örgüleri yıkarak tren yoluna savruldu. Otomobilin raylarda kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak TCDD yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Sivas - Divriği seferini yapan raybüsün kaza yerine geldiğinin görülmesi üzerine panik yaşandı. - Polis düdük ve siren çaldı, vatandaş gömleğini salladıRaybüsün rayların üzerindeki otomobile doğru geldiğini gören polis ekipleri, ekip aracından siren çalarken trafik polisi ise raylarda düdük çalarak makinisti uyarmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kardeşi olduğu öğrenilen kişi ise üzerindeki beyaz gömleğini çıkartarak sallayıp makinistin dikkatini çekmeye çalıştı.Raybüsün makinisti, kazayı görerek otomobile yaklaşık 100 metre kala aracı durdurdu.Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Murat K, otomobilden çıktı. Tren hattındaki otomobil ise raybüsten inen yolcular ve bölgeye gelen vatandaşların yardımıyla tren yolundan çıkarıldı.

Güzergah Güvenlik Önlemi Trafik Polisi Polis Ekipleri Direksiyon 

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