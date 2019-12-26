- Rasulaynlı Süryanilerden Türk askerine teşekkür



- Suriye'nin Rasulayn ilçesinde uzun bir aradan sonra yeni yıl ayinleri için kiliseyi kullanan Süryaniler, bölgede güvenlik ve huzuru sağlayan Türk askerine teşekkür etti.Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Rasulaynlı Süryanilerin kilisede yeni yıl ayinlerini gerçekleştirdiği bir video paylaştı. Kiliseye ayin için gelen bölge halkı ile yapılan röportajların da yer aldığı videoda Süryaniler, “Biz Müslüman, Hristiyan, Alevi, Kürt, Dürzi, Arap hepimiz kardeşiz. Burada ibadetimizi yapıyoruz. Adalet getirdiği için, bizi PKK/YPG’den kurtardığı için Türk Devleti’ne, Türk askerine teşekkür ederiz” dediler.



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