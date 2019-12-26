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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Rasulaynlı Süryanilerden Türk askerine teşekkür

- Rasulaynlı Süryanilerden Türk askerine teşekkür

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(RESULAYN) RESULAYN

Sosyal Medya Gesi Yeni Yıl 


- Suriye'nin Rasulayn ilçesinde uzun bir aradan sonra yeni yıl ayinleri için kiliseyi kullanan Süryaniler, bölgede güvenlik ve huzuru sağlayan Türk askerine teşekkür etti.Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Rasulaynlı Süryanilerin kilisede yeni yıl ayinlerini gerçekleştirdiği bir video paylaştı. Kiliseye ayin için gelen bölge halkı ile yapılan röportajların da yer aldığı videoda Süryaniler, “Biz Müslüman, Hristiyan, Alevi, Kürt, Dürzi, Arap hepimiz kardeşiz. Burada ibadetimizi yapıyoruz. Adalet getirdiği için, bizi PKK/YPG’den kurtardığı için Türk Devleti’ne, Türk askerine teşekkür ederiz” dediler.
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