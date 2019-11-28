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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Rasulayn halkından PKK'ya lanet

- Rasulayn halkından PKK'ya lanet

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( RASULAYN ) RASULAYN

Bombalı Saldırı Terör Örgütü Teröristler Saldırı Bombalı Araç 


- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn kentinde iki gün önce PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan bombalı araç saldırısı sonrasında ailelerini kaybeden Suriyeliler teröristlere tepki gösterdi.Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'ın Tel Halef köyünde 26 Kasım tarihinde terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında birçok sivil hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrasında Türkiye'den giden destek ekibi bombalı saldırının olduğu bölgeyi düzeltme ve hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında faaliyetler gerçekleştirdi.Çalışma sırasında ailelerini kaybeden siviller terör örgütünün yaptığı saldırıyı lanetleyerek, "Bakın PKK bize ne yaptı. Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, bunlar Müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler" ifadelerini kullandı. Bölgedeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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