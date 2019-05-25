Ramazanın bereketi Keles'i sardı

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- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli’nin ardından Keleslilerle de iftar sofrasında bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarına dağ ilçelerinden Harmancıkla başlayan Başkan Aktaş, Büyükorhan ve Orhaneli'nden sonra Keles ilçesinde de vatandaşlarla buluştu. Keleslilerin yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de katıldı.

Her akşam 16 bin 500 kişi iftar İftar yemeğinin ardından vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'da her akşam 16 bin 500 kişiye iftar verdiklerini bunun yanında iftar programlarının 6 ülkede de yapıldığını hatırlattı. Kendisinin de Yunanistan ve Makedonya'da yapılan iftar programlarına katıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Oralarda gördüğüm manzara karşısında diyorum ki; Allah'a hamdolsun iyi ki Türkiye'de yaşıyoruz. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var. İyi ki 82 milyonluk nüfusumuzla hür ve bağımsız olarak yolumuza devam ediyoruz. Şükretmek kıymetini bilmek lazım. Ama bu birliği ve beraberliği de devam ettirmek lazım. En büyük zenginliğimiz bu. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah bu toplumu fitne ve fesada düşürmek isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

31 Mart seçimlerinde verilen destek nedeniyle ilçe halkına teşekkür eden Başkan Aktaş, "İlçede değerli başkanımız Mehmet Keskin'e, Büyükşehirde de şahsıma ve meclis üyelerimize gösterdiğiniz destek için yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi artık konuşma zamanı değil, icraat zamanı. İnşallah el birliğiyle, ekibimizle hem Keles'imizi hem diğer ilçelerimizi daha iyi standartlara getirmek için, bu güne kadar yapılanlara yenilerini eklemek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" diye konuştu.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de ilçe halkını aynı iftar sofrasında buluşturan Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Başkan Aktaş, iftar yemeğinin ardından belediye binasına geçip, burada da Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileriyle sohbet etti.

