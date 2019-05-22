Ramazan Bayramı öncesinde helikopterle trafik denetimi yapıldı

-Ekiplerin yol üzerinde araçları durdurması

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( KASTAMONU )- Hava destekli uygulamada 5 araca ceza kesildi KASTAMONU



- Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde Sikorsky helikopterde havadan da destek verilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-İstanbul Devlet Karayolunda D-100 güzergahı ile Kastamonu-Ankara yolunda Çankırı’ya kadar yaşanan kazaları daha aza indirebilmek için helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde destek verdiği helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 5 araca cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Samsun-İstanbul Devlet Karayolunda D-100 karayolu üzerinde Çorum’un Osmancık ilçesi ile Kastamonu-Ankara yolunda Çankırı’ya kadar kalan bölümde Sikorsky helikopterle havadan denetim yapıldı. Helikopterden izlenilen yolda trafik kurallarını ihlal eden sürücüler denetim yapan ekiplere bildirildi.

Güzergah üzerinde konuşlanan trafik ekipleri, yol denetimleri esnasında helikopter vasıtasıyla tespit edilen araçları da durdurarak cezai işlemleri uyguladı. Kural ihlalleri Sikorsky Helikopterle tespit edildi Yapılan denetimlerde Jandarma Trafik Helikopteri vasıtasıyla, ‘hız, sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme’ gibi ihlaller tespit edildi. Trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı. 5 araca trafik cezası kesildi Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi. Yaklaşık iki saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 5 araca trafik cezası uygulandı. Helikopter destekli denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceği belirtildi.

