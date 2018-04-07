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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ramallah'ta 'Kutsal Cumartesi' günü kutlamaları - RAMALLAH

Ramallah'ta 'Kutsal Cumartesi' günü kutlamaları - RAMALLAH

Ramallah 'ta "Kutsal Cumartesi" günü kutlamaları - RAMALLAH - Bando takımı kentin caddelerinde geçit töreninden detaylar - Kutlamalardan detay görüntüler - Kutsal Ateşin yakılmasından detaylarRAMALLAH (AA) - Kudüs'te yaşayan ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen Hristiyanlar "Hz. İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü kutladı.İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir Bölgesi'nde bulunan ve Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra defnedildiğine inanılan Kıyamet Kilisesi'nde gerçekleşen kutlamaya dünyanın dört bir tarafından Kudüs’e gelen on binlerce Hristiyan dualar ve yaktıkları mumlarla katıldı.
Hristiyan hacılar, sabahın erken saatlerinden itibaren Eski Şehrin sokaklarında taşıdıkları haçlarla Kıyamet Kilisesi’ne yürürken, kutlamaların yapıldığı "Eski Şehir" içinde ve çevresinde İsrail polisi yoğun önlem aldı.

Polis Gesi Allah İsrail İşgal 

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