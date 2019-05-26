Rallicilerle eski milli futbolcular kozlarını yeşil sahada paylaştı

-rallici ve Miili futbolcular maç etmesi

-Vali Abdullah Erin'in röportajı



( ŞANLIURFA )-Eski milli futbolcular ve ralliciler Şanlıurfa’da-Göbeklitepe 8 ülkeye tanıtılacak ŞANLIURFA



- Ünlü ralliciler ve eski milli futbolcular, dünyanın en anlamlı ralli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dostluk ve Barış Rallisi Europa Orient Rallyesi'nde Göbeklitepe’yi tanıtmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gelen ekip, gece dostluk maçında karşılaştı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumundaki maçın başlama vuruşunu Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptı. Milli futbolcuların da yer aldığı dostluk maçında Ahmet Dursun, Semih Şentürk, Tuncay şanlı, Serdar Kulbilge, Mehmet Yozgatlı, Şanlıurfalı bayan milli futbolcular olarak da Bedriye Can, Tülay Ateş, Merve Cavur, Mehtap Yeşildağ hünerlerini sergiledi. Programda bir konuşma yapan Vali Erin, “8 ülkeden geçecek doğu batı rallisi olarak adlandırdığımız dünyanın değişik ülkelerinden ralliciler iştirak etti. Ana durağın Göbeklitepe olduğu bir faaliyetin bir ayağını burada dostluk maçıyla taçlandırıyoruz. Pazartesiye kadar burada kalacaklar. Kendilerine tahsis ettiğimiz kamp alanında olacaklar. Her birine ayrı görevler verildi.

Şanlıurfa’daki ve buradaki zenginlikleri fotoğraflamak, resmetmek ve diğer çalışmalar suretiyle inşallah görevlerinin bitiminde bunları bize taktim edecekler. Seyahat ettikleri araçların çoğu kıymetli, değerli araçlar. Araçların üzerinde de Göbeklitepe logosu ve Şanlıurfa logosu var. Ziyaret ettikleri birçok ülkede de bu şekilde Şanlıurfa ve Göbeklitepe’yi tanıtmış olacaklar” diye konuştu.



