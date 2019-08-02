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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Rahatsızlanan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye götürdü - ANTALYA

Rahatsızlanan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye götürdü - ANTALYA

- Araç kamerası kayıtlarından görüntüler - Sürücü Mehmet Emin Yıldırım'ın araç kullanması detayları - Sürücü Mehmet Emin Yıldırım'ın konuşması - Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nuri Çelik'in konuşmasıRahatsızlanan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye götürdü - Antalya 'da halk otobüsü şoförünün, baygınlık geçiren hamile yolcuyu kullandığı araçla hastaneye ulaştırması, güvenlik kamerasına yansıdıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren hamile yolcuyu, kullandığı araçla hastaneye götürdü.Alanya şehir merkezi ve Dinek güzergahı arasında çalışan özel halk otobüsünün sürücüsü Mehmet Emin Yıldırım, bir hamile yolcunun baygınlık geçirdiğini fark etti.Otobüsü durduran Yıldırım, hastaneye kadar durmayacağını, inmek isteyenlerin ise inebileceğini belirtti.
Güzergahından çıkan Yıldırım, hamile yolcuyu ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Sürücü, insanlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.
Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nuri Çelik de Yıldırım'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.Öte yandan yaşananlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Güzergah Hastane Kamera Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası 

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