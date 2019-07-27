Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi - İSTANBUL
- Hastaneden görüntüler - 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in hastaneye gelişi - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul 'a getirildi - Büyükanıt'ın tedavisinin Acıbadem Maslak Hastanesi'nde süreceği öğrenildiİSTANBUL (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ambulans uçakla İstanbul 'a getirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükanıt, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tedavi altına alındı.Burada ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul 'a getirildi. Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı.1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de Acıbadem Maslak Hastanesi'ne geldi.
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