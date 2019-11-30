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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rahatsızlanan balıkçının yardımına Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti

Rahatsızlanan balıkçının yardımına Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti

- Ekiplerin tekneye ulaşması

İlk Müdahale Hastane Balıkçı Teknesi 

-- Sahil Güvenlik ekibinin limana gelişi
-- Detaylar

( RİZE ) -- Rize’nin Ardeşen ilçesi açıklarındaki bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan 41 yaşındaki Kadir Kirdemir, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden alınarak hastaneye kaldırıldı RİZE

- Rize’nin Ardeşen ilçesi açıklarındaki bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan 41 yaşındaki Kadir Kirdemir, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden alınarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Ordu’dan denize açılan bir balıkçı teknesinin içerisinde bulunan 41 yaşındaki Kadir Kirdemir isimli vatandaş, teknenin Rize’nin Ardeşen ilçesi açıklarında bulunduğu sırada rahatsızlandı. Olayı fark eden tekne içerisindekiler Sahil Güvenlik Ekipleri’ne bilgi verdi. Ekipler Ardeşen ilçesinden yaklaşık 16 mil açıkta bulunan tekneye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kirdemir buradan Ardeşen Limanı’na getirildi.
Limanda bekleyen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kirdemir’e Apandist teşhisi konulduğu öğrenildi. (KA-
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