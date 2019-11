Rabia Naz’ın Babası Şaban Vatan: “Adli Tıp Raporu'nda belirtilen DNA raporu neden dikkate alınmadı”

- Giresun'un Eynesil ilçesinde 1,5 yıl önce hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak için ilçeye gelen TBMM Komisyonu Baba Şaban Vatan ve anne Atika Vatan ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan inceleme sonrası komisyon ilçeden ayrılırken, baba Şaban Vatan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şaban Vatan, burada yaptığı açıklamada, "Bizim burada iddia ettiğimiz konu Rabia Naz'ı geri getirmeyecek, tüm çocuklarımızın adaletini sağlayacak” diyerek verdiği mücadeleyi anlattı. "Bizim burada iddia ettiğimiz konu Rabia Naz'ı geri getirmeyecek, tüm çocuklarımızın adaletini sağlayacak" Baba Şaban Vatan, komisyonun samimi olduğunu ve kendileriyle ilgilendiklerini belirterek, “Bu çocuk cinayeti olayı bir siyasi parti durumlarından ziyade bir çocuk, anneler, babalar durumu olduğu hissini gördüm. Bizzat burada yerinde inceleme yaptık, hatta başkan bey de sordu 'bu tel önceden de var mıydı?' diye, 'evet vardı' dedim, hatta 'terastaki çıkıntı durumu da var mıydı?' diye sordu, 'evet vardı' dedim. Bizim burada iddia ettiğimiz konu Rabia Naz'ı geri getirmeyecek, tüm çocuklarımızın adaletini sağlayacak” dedi.

"Adli Tıp Raporu büyük bir delildir" Kızı Rabia Naz Vatan'ın tırnağında erkek DNA'sı bulunduğu yönünde raporu da değerlendiren Vatan, şöyle devam etti: “Sayın komisyon üyeleri Eynesil'e gelecek olduğu için ben de elimde olan evrakların her birini detaylı olarak gözden geçirmeye, avukatımın ofisinde yaparken o evrakı gördüm. 9'uncu ayda sayın savcı hanım talep etmiş tırnaklardan inceleme durumlarıyla ilgili, 10'ucu ayda sonuç gelmiş ve üçüncü maddesinde belirtiyor, tırnağında bir erkek DNA'sı, bayan durumları, hani ne olduğu, karışık var ama bir erkek olduğu beyan ediliyor, Rabia Naz'ın erkek tırnağıyla ne işi vardı? Bir mücadele durumu oluştu ya arabaya konulurken, o an kaza anının durumundan, ya da öncesinden farklı bir durum oluşmaya çalışıldı." Raporda belirtilen DNA raporunun neden dikkate alınmadığını soran Şaban Vatan, “Bu bir delildir, mutlaka her hassasiyetle üzerine gidilmesi gereken durumdu, büyük bir delildir. Bir çocuğun tırnağının içinde sol elindeki tırnağının içinde bir erkek DNA'sı izine rastlanılması, izine rastlanılması dahi önemli bir durumdur ve ben şaşırdım” şeklinde konuştu.





