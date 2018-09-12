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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Putin ve Şi Cinping krep hazırladı

Putin ve Şi Cinping krep hazırladı

Krep hazırlayan liderlerden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Dera Votka İsaf Vostok 


- Vladimir Putin, Çin Başkanı Şi Cinping ile birlikte havyarlı "krep" hazırlayarak yedi. Rusya Federasyonu başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti başkanı Şi Cinping, Doğu Ekonomik Forumu'nda görüştükten sonra, "Uzak Doğu Sokakları" adlı sergini ziyaret ettiler. Devlet liderleri sergini ziyaret erikleri sırada birlikte krep hazırladılar. "Rus deniz ürünleri ve Rusya pazarı" önüne gelen liderler önlük giyerek, krep pişirmeye karar verdi. Başkanlar daha sonra pişirdikleri kreplere kırmızı ve siyah havyar ilave ederek yedi. Putin krep pişirmede Çinli misafirinin yeteneğini takdir etti. Çinli mevkidaşı ise "Evet, yuvarlak olarak yaptım" diyerek Putinin şakasına cevap verdi. Daha sonra Putin, Şi Cinping ile Rus geleneği olan votka içti. Başkanlara daha sonra etkinlikteki bir balık işleme tesisinin inşası, yenilikçi bir yengeç avcılığı teknesi ve bu gibi diğer ekonomik projeler sunuldu. Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen "Doğu Ekonomik Formu" çerçevesinde Şi Cinping ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki konuları tartıştılar.
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