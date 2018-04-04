Putin-Ruhani görüşmesi başladı - ANKARA

- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesinden detaylar - Ruhani ve Putin'in açıklamalarıPutin - Ruhani görüşmesi başladı - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir araya geldiANKARA (AA) - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 11.58' de başladı. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" ev sahibi olarak çalışma yemeği verecek.Zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.