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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Putin önde gelen isimlere onur ödülü verdi - Putin Rusya’nın önde gelen isimlerini Kremlin’de ağırladı

- Putin önde gelen isimlere onur ödülü verdi - Putin Rusya’nın önde gelen isimlerini Kremlin’de ağırladı

ödül töreninden görüntüler

( MOSKOVA ) - Putin önde gelen isimlere onur ödülü verdi- Putin Rusya’nın önde gelen isimlerini Kremlin’de ağırladı MOSKOVA

Ödül Töreni Başkent 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli alanlarda başarılara imza atarak Rusya’ya hizmet edenlere onur ödülü verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da bulunan Başkanlık Sarayı Kremlin’de, sanat, spor, bilim, iş gibi alanlarda başarılara imza atarak ülkeye hizmet edenlere çalışmalarından dolayı onur ödülü verdi. Putin törende yaptığı konuşmada, "Sizi Kremlin’de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Ve ekonomi, bilim, tıp, eğitim, spor, kültür gibi alanlarda zenginlikler oluşturup, ülkeye katkıda bulunan vatandaşlarımıza ödül vermekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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