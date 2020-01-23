- Putin, İsrail'de Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Rivlin ile görüştü Haberi

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( TEL AVİV ) TEL AVİV



- İsrail’e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. Dünya Holokost Forumu’na katılmak için İsrail’e gitti. Moskova’dan sabah saatlerinde hareketle Tel Aviv’e ulaşan Putin’in ilk teması Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile oldu. Görüşmeye Netanyahu’nun eşi Sarah Netanyahu da katıldı.

Çift tarafından karşılanan Putin, ardından Netanyahu çifti ile basın karşısına çıktı. Görüşmede Yahudilerin Nazi Almanyası döneminde uğradıkları soykırım ele alınırken, en dikkat çeken konu ise Rusya’da geçtiğimiz yıl çantasında uyuşturucu ile yakalanan İsrail vatandaşı Naama Issachar oldu. Issachar, Rusya’da çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu taşıdığını kabul etmiş ama satmak için taşımadığını söylemişti. Issachar mahkeme tarafından 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine İsrail uzun süredir Issachar’ın serbest bırakılmasını talep ediyordu. Sabah saatlerinde ajanslara düşen haberlerde ise Rusya’nın, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Aleksandr Meydanı'nın mülkiyetini tutuklu Naama Issachar’a karşılık İsrail’den aldığı iddia edildi. Bu iddia doğrulanırcasına Benjamin Netanyahu - Putin görüşmesine tutuklu Naama Issachar’ın annesi Yafa Issachar da katıldı.

Netanyahu bu görüşmeye annenin katılımını kabul ettiği için Putin’e teşekkür etti. Putin ise İsrail’e hareketinden önce sabah saatlerinde Naama Issachar’ın konusu ile ilgili Moskova’da İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile görüşme yaptığını açıkladı.

Rusya heyetinde bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise tutuklu kadına karşılık Rusya’nın İsrail’den Aleksandr Meydanı'nın mülkiyetini alıp almadığı ile ilgili soruya cevap vermedi. Putin bu görüşmenin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Rusya’nın Yahudi soykırımı sırasında Yahudi halkına adına yaptığı iyi çalışmalardan bahsedilirken Cumhurbaşkanı Rivlin bu konuda Rusya’ya ve Rus halkına teşekkür etti.



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