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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
“Pusu”lu asayiş uygulaması

“Pusu”lu asayiş uygulaması

-Uygulama noktasında narkotişk köpek pusunun bir otomobilde arama yapması

Li Na Köpek Narkotik Muhalefet Trol 

--Otomobillerin ekipler tarafından aranması
--Parkta ekipler tarafından gençlerin aranması
--Okul dağılımının sağlanması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde 96 personelin katıldığı 28 ekiple asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada “Pusu” isimli narkotik köpeği de görev aldı. Uygulamaya, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri katıldı.
96 personel tarafından 28 ekiple Bafra’da sabit noktalarda ve okul önlerinde yapılan asayiş uygulamasında her taraf didik didik arandı. Narkotik köpeği Pusu’nun da katıldığı uygulamalarda okul çevresindeki şüpheli otomobiller ve şüpheli vatandaşlar tek tek arandı. Yapılan uygulamada 129 araç, 305 şahıs, 16 iş yeri, 9 park ve 6 okul önü kontrol edildi. 2 adet silah, silahlara ait 8 adet fişek, 3 adet 5326 sayılı Kanun kapsamında bıçak elde edilirken, 1 iş yerine 1072 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan işlem yapıldı. 1 kişi de gözaltına alındı. Uygulamaların Bafra genelinde devam edeceği öğrenildi. (ŞU-SLH-Y)
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