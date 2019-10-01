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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
'Puhu kuşu'nu ilk kez gördüler, şaşkınlıklarını gizleyemediler

'Puhu kuşu'nu ilk kez gördüler, şaşkınlıklarını gizleyemediler

KUŞUN GÖRÜNTÜSÜ

-VATANDAŞLARIN ŞAŞKIN BAKIŞLARI
-KONUŞMALAR
-KAFESTEN DETAY

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Malkara’da vatandaşların hayretle incelediği yavru kuşun cinsi bir türlü öğrenilemedi.Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde bitkin halde bulunan, baykuşu andıran yavru bir kuş, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sarı ve beyaz renkli kuşu şaşkınlıkla inceleyen vatandaşlar, kuşun hangi türden olduğunu merakla öğrenmeye çalıştı."İlk kez görüyorum"Bir vatandaş, "Böyle bir kuşu Malkara’da ilk kez görüyorum. Ne olduğunu bir türlü çözemedim. Yetkililerden öğreneceğiz” dedi.
Duyarlı vatandaşlar tarafından kafese konularak koruma altına alınan kuşun daha sonra yetkililere teslim edildiği belirtildi.Malkara’da ilk kez görüldüğü öne sürülen kuşun ise 'Puhu kuşu' olduğu kaydedildi.
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