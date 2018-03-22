Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
PTT'den gasp teşebbüsüne tutuklama - İSTANBUL Haberi

PTT'den gasp teşebbüsüne tutuklama - İSTANBUL Haberi

- Gasp girişimine dair güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının adliyeye sevk edilmesiPTT'den gasp teşebbüsüne tutuklama - Ataşehir'de silahla geldiği PTT şubesinde görevli memuru tehdit ederek gasbetmeye çalışan maskeli şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de PTT şubesinde görevli memuru silahla tehdit ederek gasbetmeye çalışan maskeli şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi'ndeki PTT şubesine gelen silahlı şüpheli, çalışan memur R.Ö'yü silahla tehdit ederek gasbetmeye çalıştı.Memur ile şüpheli arasında çıkan arbede sonucu silahını düşüren şüpheli olay yerinden kaçtı.Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgile çalışma başlattı.Görüntülerden şüphelinin kimliğini belirleyen polis, Ataşehir'de düzenlediği operasyonla şüpheli Ali Rıza T'yi (42) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Olay anı güvenlik kamerasına yansıdıGüvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin maske takarak PTT şubesine gelmesi, görevli memura silah doğrultarak verdiği poşete paraları doldurmasını istemesi görülüyor.Görüntülerde, ayrıca görevli memurun parayı vermemesi üzerine şüphelinin bankonun arkasına geçerek memurla tartışması, daha sonra çıkan arbedede şüphelinin maskesinin ve elindeki silahın yere düşmesi ve PTT şubesinden ayrılması yer alıyor.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Arbede Memur 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı