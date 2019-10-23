PTT çalışanlarından Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek



- PTT'nin kuruluşunun 179’uncu yılı kapsamında Bursa’da çalışanlar; Türk bayraklı koreografi yaparak Barış Pınarı Harekatı’na destek oldu. PTT çalışanları asker selamı da verdi. PTT; kuruluşun 179’uncu yılı kapsamında Bursa Başmüdürlüğü bahçesinde bir etkinlik düzenledi.

PTT çalışanları asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı’na destek oldu. 252 personel Türk bayraklı ve ‘Barış Pınarı’ yazısı oluşturarak bir koreografi de yaptı. Bursa PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Salman ve ekibi ilk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret ederek, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından Bursa PTT Başmüdürlüğü bahçesinde Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için anlamlı bir tören düzenlendi.

252 PTT çalışanı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ay yıldız figürü ve ‘Barış Pınarı’ yazısının koreografisini oluşturdu. Bursa PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Salman, Türk askerinin yanında olduklarını belirterek, “Tarihimiz boyunca vatanımız için mücadele eden Mehmetçiğe Bursa'dan selam olsun. Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı olacaklarına inancımız tamdır. Koreografide emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.





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