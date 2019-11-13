Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
PTT çalışanı ölümden döndü..İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı

PTT çalışanı ölümden döndü..İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı

kaza yeri görüntü

İlk Müdahale Sağlık Çalışanı Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-yaralıdan görüntü
-sağlık çalışanının yaralıya müdahalesinden görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazada, PTT görevlisi motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ise nöbetten çıkıp evine kendi aracıyla giden bir 112 çalışını yaptı. İnegöl’den Bursa istikametine giden Cesim T. idaresindeki 52 EH 583 plakalı otomobil, iddiaya göre, arkasından gelen tırın sıkıştırması neticesinde direksiyonu kırdı. Otomobilin aynası PTT çalışanı Yılmaz K. idaresindeki 16 AFY 770 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı öğrenen mesai arkadaşları gelerek Yılmaz K'ye destek verdi. Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar, gece nöbetinden çıkıp evine giden bir 112 çalışanı yaralıya müdahale etti. Yılmaz K, daha sonra gelen ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı