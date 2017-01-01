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1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Provokatörler kanlı saldırı sonrası ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı'ndaki bir kahvehanede çekildiği belirtilen görüntüler üzerine harekete geçti.
Bakanlık, kahvehanelere giderek halkı kışkırtmaya yönelik giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadele ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin' denildi.