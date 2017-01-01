Provokatörler kanlı saldırı sonrası ortaya çıktı



Bakanlık, kahvehanelere giderek halkı kışkırtmaya yönelik giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadele ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin' denildi.

