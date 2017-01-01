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1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Provokatörler kanlı saldırı sonrası ortaya çıktı

Provokatörler kanlı saldırı sonrası ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı'ndaki bir kahvehanede çekildiği belirtilen görüntüler üzerine harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı Okmeydanı Provokator 


Bakanlık, kahvehanelere giderek halkı kışkırtmaya yönelik giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadele ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin' denildi.
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