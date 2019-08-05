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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Protokol üyeleri 'bal hasadı' yaptı - ÇORUM

Protokol üyeleri 'bal hasadı' yaptı - ÇORUM

Protokol üyeleri "bal hasadı" yaptı - ÇORUM - Arı kovanlarının bulunduğu alandan detaylar - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekilerin kovanları incelemesi - Vali Mustafa Çiftçi'nin konuşması - Balın petekten ayrıştırılması ve tenekelere doldurulması - Balın tadılması Çorum 'da protokol üyeleri "bal hasadı" yaptı - Çorum 'da dünyadaki ana ırklar arasında bulunan "Anadolu arısı"nın ürettiği ayçiçeği balı hasadı törenle başladı - Vali Mustafa Çiftçi: - " Çorum 'un kovan başına bal üretim ortalaması 24 kilogram. Dolayısıyla Çorum , Türkiye ortalamasının üzerinde bal üretiyor"ÇORUM (AA) - Çorum 'da dünyadaki ana ırklar arasında bulunan "Anadolu arısı"nın ürettiği ayçiçeği balı hasadına başlandı.Mecitözü ilçesine bağlı Söğütyolu köyünde düzenlenen etkinlikte Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bal hasadı yaptı.Vali Çiftçi, hasat töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kovan varlığı açısından dünyanın üçüncü, bal üretiminde ise Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'de kovan başına bal üretiminin ortalama 15 kilogram olduğunu belirten Çiftçi, " Çorum 'un kovan başına bal üretim ortalaması 24 kilogram. Dolayısıyla Çorum , Türkiye ortalamasının üzerinde bal üretiyor. Demek ki bizim coğrafyamız bal üretimi için oldukça bereketli, mümbit bir bölge. Çorum , bal üretimi için biçilmiş kaftan. Daha çok ayçiçeği, kır çiçek ve yayla balı üretimi yapılıyor." dedi.
Tarımdaki kimyasal zirai mücadelenin arıcılık sektörünü olumsuz etkilediğini dile getiren Çiftçi, "Ülkemizde eskiye nazaran kimyasal ilaçların kullanımı oldukça yaygınlaştı. Bundan en büyük zararı gören sektör ise şüphesiz arıcılık. Ayrıca arıcılık sektörü, Türkiye'de yasası olmayan sektörlerden bir tanesi. İnşallah bununla ilgili kanuni bir düzenleme yapılır da üreticiler, daha düzenli bir yapıya kavuşur." diye konuştu.
Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı ise Çorum 'da bu yıl 750 ton bal üretimi hedeflediklerini belirtti.
Şu ana kadar 650 ton civarında bal hasadı gerçekleştirdiklerini aktaran Saygı, "İlimizde mevsim şartları bu yıl arıcılık için son derece uygun gerçekleşti. Dolayısıyla 750 ton civarında bal elde etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.Törende Vali Çiftçi ve beraberindekiler, konuşmaların ardından maske giyerek petekleri kovanlardan çıkardı.

Asad Bal Üretimi Kimya Allah 

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