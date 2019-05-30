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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Protokol trafik denetimine katıldı - EDİRNE

Protokol trafik denetimine katıldı - EDİRNE

- Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın sürücülerle sohbeti - Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın açıklaması - Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın drone ile denetim hakkında bilgi alması Edirne 'de protokol trafik denetimine katıldı - Vali Ekrem Canalp, kaymakam, belediye başkanı, il emniyet müdürü ve jandarma komutanıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen denetime katıldıEDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan denetime katıldı.
Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy köyü mevkisindeki denetim noktasına gelen Canalp, ekiplerin çalışmalarını inceledi.Denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle konuşan Canalp, sürücüleri bayram tatilinde güvenle seyahat edebilmeleri için bilgilendirdi.Denetimlerde drone da kullanıldı.Canalp, burada yaptığı açıklamada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin devam edeceğini söyledi.

Sürücülere trafikle ilgili uyarıların devam edeceğini anlatan Canalp, "Maksat vatandaşlarımıza ceza yazmak değil, vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmaktır. Denetim noktalarından araçlarıyla geçen sürücülere İçişleri Bakanlığımızın hazırladığı broşürleri verecekler. Bu sayede de trafik kazalarının sayısının azaltılmasına katkıda bulunacağız." diye konuştu.
Denetimlere, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan da katıldı.

Emniyet Müdürü Belediye Başkanı Bayram Tatili Trafik Denetimi Jandarma Komutanı 

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