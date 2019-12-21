-Panelden detay

-Açılış konuşmaları

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( İSTANBUL ) Prof. Dr. Sami Güçlü: "35 şehirde lise ve üniversite öğrencilerine birçok yazarın külliyatlarını okuttuk" İSTANBUL



- Prof. Dr. Sami Güçlü, "35 şehirde lise ve üniversite öğrencilerine Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy gibi yazarların külliyatlarını okuttuk" dedi.

Anadolu Mektebi tarafından İstanbul Üniversitesi'nde "Geleneğe Ayarlı Saatler: Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar" başlıklı bir panel düzenlendi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Prof. Dr. Abdullah Uçman, yazar Mustafa Kutlu ve şair Ali Ayçil'in yanı sıra Anadolu Mektebi öğrencileri katıldı.

Düzenlenen panelde Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy gibi ünlü yazarların edebiyat dünyasına olan etkileri konuşuldu. Prof. Dr. Sami Güçlü yaptığı açılış konuşmasında, Anadolu Mektebi'nin kurulduğu 2012 yılında 12 öğrenciyle faaliyetlere başladıklarını söyledi.



Anadolu Mektebi’nin her şeyden önce gönüllü bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Güçlü, “Mektebimiz, bağımsız ve şeffaf bir harekettir. Uzun dönemli bir bakışımız var. Programımız kesinlikle gönüllülük esasına dayalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, bu çerçeve içerisinde işleyen bir mekanizmayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

"35 şehirde lise ve üniversite öğrencilerine birçok yazarın külliyatlarını okuttuk" Prof. Dr. Güçlü, bu faaliyetlerinin, 12 kişiyle başladığını ve bugün 3 bin kişiye ulaştığını ifade ederken, 35 şehirde lise ve üniversite öğrencilerine Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Samiha Ayverdi, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu'nun külliyatlarını okuttuklarını dile getirdi. Türkiye’nin güçlü bir gençlik potansiyeli olduğunu vurgulayan Güçlü, “Ancak bu potansiyelin gerektiği insan gücünün hazır olduğunu söylemek kolay değil. Dolayısıyla bu hususta milletimizin büyük hayallerini gerçekleştirmek için zamana ve çok iyi hazırlanmış öncü kadrolara ihtiyacı var." açıklamalarında bulundu. "Gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan verecek faaliyetleri önemsiyoruz" Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Anadolu Mektebi’nin daha önceden yaptığı çalışmalara şahit olduğunu söyleyerek, “Meslektaşımız olabilecek nitelikteki öğrencilerle buluşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Gençlerin kişisel gelişimlerine bu denli katkı sağlayan bir projeye şahit olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan verecek faaliyetleri önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. "Dolmadan taşmak yok, taştığı zamanda etrafına fayda sağlaması gerekiyor” İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise panelde sunum yapan öğrencileri dinledikten sonra kendi gençliğini hatırladığını ifade ederek, “Tokat’ta lise öğrenimi gördüğüm zamanlar, hocalarımızın bize söylediği sözü sizlere aktarmak istiyorum. Hocalarımız şehre yürüdüğümüzde başımızın dik ve gözümüzün açık olduğunu bizlere söylerdi. Dolmadan taşmak yok, dolan taşıyor. Taştığı zamanda etrafına fayda sağlaması gerekiyor” diye konuştu.





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