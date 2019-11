Prof. Dr. Özener: 'Türkiye'de yaklaşık 6.5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor'

-Özener'in konuşması

- Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye’de ortalama günde 3 ile 3,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu belirterek, "10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6,9, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7’den büyük deprem meydana geliyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'da ilk kez düzenlenen BU+Açık Ders Etkinlikleri'ne ev sahipliği yaptı. Program kapsamında planlanan 4 etkinlikten biri olan ‘Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz’ konulu konferans Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, slayt gösterisi eşliğinde fay hatları ve fay çeşitlerinin yanı sıra Türkiye'de deprem gözlemlerini aktardı. Kandilli Rasathanesi hakkında da bilgiler veren Özener, Türkiye’de ortalama günde 1 tane 3 ile 3,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu söyledi.



10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6,9 arasında bir depremin olduğunu belirten Özener, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7’den büyük depremin meydana geldiğini söylediEn son Türkiye’de 2011 yılında Van’da 7’nin üstünde bir deprem yaşandığını belirten Özener, “Türkiye ortalamasına bakarsak sonuçta bir şey geliyor, süre dolmuşluğu var” dedi.

1939 yılından bugüne kadar yaşanan 33 büyük depremde 90 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Özener, tarihsel depremlerin kendilerine çok önemli ışık tuttuğunu söyledi.



Depremlerim belli tekrarlanma özelliklerinin olduğunu bu kapsamda bilimsel olarak araştırabildiklerini ifade eden Özener, “Zaman zaman farklı hocalar çıkıp açıklamalar yapabiliyor. Birçok hocanın farklı fay modelleri bulunuyor. Her farklı senaryoya göre farklı bir öngörünüz varsa sonuçta tahmin edeceğiniz deprem büyüklükleri de çok farklı oluyor ondan dolayı böyle farklı sonuçlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin depremsellik bakımından dinamik bir ülke olduğunun da altını çizen Özener, Malatya’nın da aktif fay hattında bulunduğunu söyledi.



Doğu Anadolu fay hattının içerisinde yer alan Malatya’da tarihsel depremlere baktıklarında 1893 yılında 9 şiddetinde bir depremin yaşandığını söyleyen Özener, 1866 ve 1874 yılları arasında da 8 şiddetinde depremlerin yaşandığını dile getirdi. Malatya’da bu yıl 657 depremin yaşandığını da anımsatan Özener, “Türkiye bir deprem ülkesi, yüzde 90’ı depreme maruz kalan bir ülke” ifadelerine yer verdi.Deprem gerçeği ile yaşanmaya alışılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özener, “Psikolojimizi bozmayacağız, paranoyak olmayacağız. Hayatınızı bozmayacaksınız ama herkesin de önlemini alması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Depremin ne zaman olunacağı yönünde hiç kimsenin bir tahmin yürütemeyeceğini de sözlerine ekleyen Özener, “Kim ne derse desin, kulağınızı asmayın. Yok 3 gün sonra, yok haftaya Salı, güneş tutuldu, bunları unutun. Yani güneş tutuluyor da sadece Marmara’da mı tutulmuyor, dünyanın her yerinde tutuluyor. Doğa olayları ile depremleri eş zamanlı yani aralarında bir ilişki var gibi düşünmek çok sağlıklı değil, ikisi çok farklı olaylar” diye konuştu.

Program soru cevap kısmı ile son buldu.



