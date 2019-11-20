Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu: 'Elektronik sigaralar da KOAH'a neden oluyor' - EDİRNE

Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu: 'Elektronik sigaralar da KOAH'a neden oluyor' - EDİRNE

Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu: "Elektronik sigaralar da KOAH'a neden oluyor" - EDİRNE - Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu'nun açıklamasıProf. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu: "Elektronik sigaralar da KOAH'a neden oluyor"EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Trakya Şube Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, elektronik sigara kullanımının diğer tütün ürünleri gibi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) neden olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Hatipoğlu, Dünya KOAH Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulu Toplantı Salonu'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında, KOAH'ın nefes yollarında iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu söyledi.

40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH'lı olduğunu dile getiren Hatipoğlu, bu hastalığa bağlı dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Hatipoğlu, tütün ürünleri kullanımı, hava kirliliği, tozlu ortamlarda çalışma, çocukluk çağında yetersiz beslenme ve hareketsizliğin KOAH'a yol açan faktörlerin başında geldiğini söyledi.

Sigara kullanımının KOAH'ın gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:"Elektronik sigaralar da KOAH'a neden oluyor. Her türlü duman, partikül, toz ve gaz sürekli solunursa bunlar hava yollarında iltihaplanmaya yol açıyor. Sigara dumanında olduğu gibi bu mekanizmalar da KOAH'ın gelişmesine neden oluyor. Aynı zamanda bu ürünler özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda yaygın kullanım ağı bulmaya başladı.
Tüm dünyada bunun kullanımıyla ilgili ölüm vakaları bildiriliyor. Bu mekanizmaların kullanımına bağlı olarak solunum yetmezliği dolayısıyla hastalar solunum cihazlarına bağlanıp tedavi altına alınıyor."KOAH'ın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Hatipoğlu, risk faktörlerinden uzak durulması ve düzenli yaşamla hastalığın etkilerinin en aza indirilebildiğini sözlerine ekledi.

Hastalık Elektronik Sigara Partikül Hava Kirliliği Solunum Yetmezliği 

loading...
İlgili Foto Galeriler
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı