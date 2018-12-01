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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi hizmete açıldı

Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi hizmete açıldı

Kılıçdaroğlu’nun konuşması

Açılış Töreni Belediye Başkanı Yüzme Havuzu Uluslararası Milletvekili 

-Fethi Yaşar’ın konuşması
-Mehmet Haberal’ın konuşması
-Açılış töreninden görüntüler
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Yenimahalle’de. Açılışa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve tesise adı verilen 24. Dönem milletvekili Mehmet Haberal katıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle’de hizmete sunulan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’nin açılış törenine katıldı.
Törene, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, 24. Dönem Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yenimahalle Belediyesinin yapmış olduğu projelerle ilçeye büyük değer kazandırdığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Güzel ve umutlu bir gündeyiz. Bir belediye başkanından vatandaşların arasında hiçbir ayrım yapmadan, ötekileştirmeden ve harcadığı her kuruşun hesabını vererek, kul hakkı yemeden hizmet etmesini bekleriz. Bu saydığım özelliklerin hepsi Fethi Yaşar’da mevcut. O sizin içinizden biri, Yenimahalle’nin Fethi abisi. Yenimahalle Belediyesi onun döneminde sadece Ankara’da değil bütün Türkiye’de ürettiği projelerle isim yapmış bir belediye oldu. Gelecek dönemde de sizin desteğinizle çalışmalarına devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Haberal ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Bugün Haberal Hoca, gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti bayrağını, uluslararası arenada göndere çeken bir bilim insanıdır. Onunla ne kadar övünsek, onu ne kadar övsek gerçekten de azdır” dedi.
Kılıçdaroğlu, tesise Haberal’ın adının verilmesinin bir onur ve gurur vesilesi olduğunu kaydetti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise “10 senedir Yenimahalle’ye hizmet yapıyorum. Hiç kimseyi ayırmadım, ötekileştirmedim, hukukun dışına çıkmadım, bütün mahallelerimizi eşit noktaya getirmek için, altyapıda üst yapıda, yeşil alanda, kültürde, sanatta bütün mahallelerimizi eşit olarak gördüm, eşit olarak hizmet götürdüm. Bugün de Barıştepe’ye Şentepe’ye güzel bir hizmeti beraber getirdik, arkadaşlarımızla beraber. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.
Yaşar, tesisin 6 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, yüzme havuzuyla, spor salonlarıyla, hamamıyla, düğün salonuyla, hanımlara yeni kurslarıyla Şentepe halkına hizmet verecek” dedi.
Yaşar, Mehmet Haberal’ın ismini bu tesise vermenin Yenimahalleliler olarak onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Açılan tesise adı verilen 24. Dönem Milletvekili Mehmet Haberal ise “Benim görevim kendi konumda, ülkemizin Ay Yıldızlı bayrağını Dünya'nın en tepesine çıkarmak, orada dalgalandırmaktır” dedi.
Haberal, “Benim birçok organizasyonda yerim var, onursal üyeliklerim var ama bu tesise benim ismimi vermekle gerçekten, zaten yüküm epeyce ağırdı ama bu defa bu arkadaşlarım ve Fethi Bey, herhalde dünyayı bir kere daha benim omuzlarıma yüklediler” ifadelerini kullandı. “Ben üniversiteyi kurduğum zaman arkadaşlarıma dedim ki 'Benimle mi çalışacaksınız, 7 gün 24 saat çalışırsınız’” diyen Haberal, “Şimdi, bu olaydan sonra artık 7 gün 48 saat çalışmak zorundayım" dedi.
Haberal, Kılıçdaroğlu'na, Belediye Başkanı Yaşar'a, belediye meclis üyelerine ve Şentepelilere teşekkür etti.
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