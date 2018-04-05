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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Prof. Dr. Karatay: 'Hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza Ezine peyniri yiyin' - ÇANAKKALE

Prof. Dr. Karatay: 'Hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza Ezine peyniri yiyin' - ÇANAKKALE

Prof. Dr. Karatay: "Hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza Ezine peyniri yiyin" - ÇANAKKALE - Ziyaretten detaylar - Karatay'ın öğrencilerle sohbeti - Karatay'ın açıklaması"Hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza Ezine peyniri yiyin" - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Karatay: - "Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi.
İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum" - "Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer"'ÇANAKKALE (AA) - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ''Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi.
İşte efendim bu peynir (Ezine peyniri) hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum." dedi.
Ezine 75. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Karatay, burada yaptığı konuşmada, Ezine peynirinin "şirden maya" ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu belirterek, tam yağlı Ezine peynirinin, kaya tuzuyla yapıldığını ve mayalanmasının doğal olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Karatay, ''Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega - 3, Omega - 6, Omega - 9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır.'' diye konuştu.
Konuşmasını tamamlamasının ardından öğrencilerle beraber Ezine peynirinin tadına bakan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır. " dedi.
Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:''Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi.
İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum. Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer.''Prof. Dr. Karatay, daha sonra Atatürk Anıtı ve Parkı'nda düzenlenen ''Beslenme Dostu Okul'' sertifika törenine katıldı.

Keçi Sütü Hormonlar Kemik Erimesi Öğrenciler Bağışıklık Sistemi 

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