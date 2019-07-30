Prof. Dr. Erbaş: 'Dünyanın her yerindeki insanlarla hayırsever milletimizin gönüllerini birbirine yaklaştırmaktayız' - ANKARA
Prof. Dr. Erbaş: "Dünyanın her yerindeki insanlarla hayırsever milletimizin gönüllerini birbirine yaklaştırmaktayız" - ANKARA - Katılımcılardan detaylar - Gönüllülerin salona gelişi - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın salona gelişi ve kürsüye çıkışı - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde, "Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni"ne katıldı. (1)
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