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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pozantı'da orman yangını - ADANA

Pozantı'da orman yangını - ADANA

- Adana 'da orman yangını - Yangın alanından görüntüler - Yangına müdahale eden görevliler - Yangın helikopterlerinin su bırakması Adana 'da orman yangını - Pozantı ilçesinde çıkan ve yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındıADANA (AA) - Adana 'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.Nanelik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankı ve 70 personelle yangına müdahale etti.Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına kısa sürede müdahale ettiklerini belirterek, "Yangın, çok yüksek rakımlı bir alanda meydana gelmesine rağmen çok şükür kısa sürede kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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