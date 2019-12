-Röportaj

-genel görüntü

-detaylar



SAMSUN



- Canik Belediyesi ve PTT Derneği, ortak yaptığı 'Çantam'da Merhamet Var Projesi' ile insanların, sokak hayvanlarına olan sevgisini pekiştirmeyi, hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu amaçla postacılar artık gittiği her sokağa mama bırakacak. Samsun Canik Belediyesi ve PTT Derneği iş birliği ile gerçekleştiren 'Çantam'da Merhamet Var Projesi' kapsamında artık postacılar çantalarında kedi, köpek maması ve kuş yemi bulundurarak gittikleri her yer sokağa bu yiyecekleri bırakacak. Meşe Orman Park'ta postacılar ile bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, burada düzenlenen etkinlik ile sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze sokak hayvanlarına yönelik bir çok çalışma yapan Canik Belediyesi 13 farklı noktada kedi evi ve Meşe Orman Park içerisine kedi evleri yaptı. Etkinlikte konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bu soğuk kış günlerinde hayvanların da bir can taşıdığı bilinciyle onlara nasıl yardımcı olabiliriz, yaşamlarını kolaylaştırabiliriz düşüncesiyle kuş yuvalarımızı, köpek ve kedi evlerimizi hayata geçirdik. Sürekli sokaklarda olan sokak hayvanlarının yaşam şartlarının zorluğunun bilincindeyiz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geldiğince aç ve susuzluk çekmemeleri için çabalıyoruz. PTT Derneği ile birlikte sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla başlattığımız mama dağıtımı programına tüm ilçe halkımızın katkı vermesi arzusundayız. İlçemizde görev yapan postacı kardeşlerimiz çantalarında taşıdıkları mama paketlerini, bir yandan görevlerini yaparken, bir yandan da sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapacaklar. Böyle anlamlı bir projede birlikte olduğumuz için PTT Derneğine teşekkür ediyorum. Peygamber efendimiz ‘Merhamet edene merhamet edilir. Yeryüzünde bulunan yaratılmışlara merhamet ediniz ki semadakilere de size merhamet etsin’ buyuruyor. Bizler de yaratılanı yaratandan ötürü sevme anlayışıyla bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Kış şartlarında yaşamlarının daha da zorlaştığı sokak hayvanlarına hep birlikte yardımcı olmak, hepimizin insanlık görevidir. İnsanlarımızda olan hayvan sevgisi, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için üzerine düşenleri yapması hepimizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Hayvanlarımızı sevelim, koruyalım. Onları aç susuz bırakmayalım" dedi.

"Yaşamak onların da hakkı" Canik Belediyesi ile birlikte “Çantamda Merhamet Var” sloganıyla mama dağıtımının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden PTT Derneği Genel Başkanı Onur Karagöl, “PTT Derneği olarak elimizden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehrimizde aç hayvan kalmaması için, sokaklarımızda görev yapan ekiplerimiz hayvan gördüklerinde çantalarında bulunan mamalarla hayvanlarımızı doyurmuş olacaklar. Samsun’da, Canik’te aç hayvan kalmayacak. Böyle bir projeyi Canik Belediyesi ile birlikte hayata geçirmekten mutluyuz. Canik Belediyesine ve Başkanımız İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ediyorum. Canik Belediyesi her zaman sokak hayvanları konusunda duyarlı davranıyor. Bunları yaptığı çalışmalarla gösteriyor. Kedi ve köpek evleri, kuş yuvaları gibi güzel çalışmaları var. Bizler de belediyemize destek olmak, sokak hayvanlarımıza sahip çıkarak onların korunması ve rahat yaşamaları için vatandaşlar olarak üzerimize düşen sorumluğu ve desteği sağlamalıyız” diye konuştu.





