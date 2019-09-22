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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Posof’a mevsimin ilk karı yağdı

Posof’a mevsimin ilk karı yağdı

Dağdan görüntü

Cennet Yağan Saklı Cennet Sonbahar 

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( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Posof ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. İki gündür devam eden yağmurlardan sonra gece yüksek yerlere kar yağarak Posof sonbaharına bir renk daha katılmış oldu. Her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip olan saklı cennet Posof, sonbahar da ise ayrı bir renk armonisine kavuşuyor. Dallarda kızaran meyveler, ağaçların sararan yaprakları, bazı ağaçların tamamen kırmızıya bürünmesi, bugün yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte göz kamaştırıyor. Yüksek kesimlere yağan karın etkisiyle, Ulgar dağı, Arsiyan dağı ve büyük dağ adıyla bilinen Gürcistan sınırında ki dağlar beyaza büründü.
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